Pilli: Yeni hastaneden vazgeçilmedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli , 14 Mart Tıp Bayramı’nın sadece sağlık çalışanlarının değil, genelde sağlıkta yaşanan tüm sorunların ele alınmasına vesile olan önemli bir gün olduğunu söyledi.

Sağlığımızı korumak için gece gündüz demeden, büyük fedakârlıklar yaparak canla başla çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının değerinin pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Bakan Pilli, pandemiyle birlikte, ülkeleri, ekonomi ve askeri güçler yanında ayakta tutabilecek en temel unsurun iyi ve yetişmiş bir sağlık ordusu ve güçlü bir sağlık altyapısına sahip olması olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen sağlık çalışanları ile birlikte yürütülen başarılı bir süreç olduğuna işaret eden Bakan Pilli, ellerindeki verilere bakıldığında pandemi yönetiminde birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir durumda olduğunun görüldüğüne işaret etti.

Pandemi konusundaki bilinmezlikler, ülkenin sağlık altyapısında bulunan eksikliklerinin bu süreçte yaşanan en temel sorunlar olduğunu aktaran Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık çalışanlarının insan üstü gayretiyle bu sürecin en az hasarla atlatılabildiğini vurguladı.

Sağlıkta en önemli şeyin insanlar hasta olmadan gerekli tedbirlerin alınması olduğuna dikkat çeken Bakan Pilli, önümüzdeki süreçte de en önemli hedeflerinin toplum sağlığını koruyucu adımların atılarak, önlemlerin hayata geçirilmesi olacağını belirtti.

Acil tedavi hizmetlerinin çağdaş seviyelere ulaştırılması için elzem olan teşkilat yasalarını geçirip, tamamlayacaklarına dikkat çeken Bakan Pilli, alt yapı ve personel ihtiyaçlarını karşılayarak 112 ve acil hizmetlerini halkın hak ettiği seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.

Bakan Pilli şöyle devam etti:

“İletişim ağımızı daha da üst seviyelere taşıyacağız. e-sağlık hizmetlerini tam manasıyla devreye sokabilmek için halen devam eden çalışmalarımızı hızlandıracağız. İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin teşkilatını güçlendirecek, otomasyon sistemini tamamlayacak, gerekli yasal düzenlemeleri, meclisimizde bulunan kıymetli doktorlarımızın da büyük desteğiyle geçirecek ve halkımızın ilaca erişimini çok daha kolay bir hale getireceğiz.”

Sağlık Bakanlı Ali Pilli, tam donanımlı 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni tamamlayarak hizmete açmakta kararlı olduklarını da vurgulayarak, Türk Lirası’nın döviz karşısında yitirmiş olduğu değer ve yeni enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bir önce yapılan ihalenin günün koşullarına göre revize edilmek için geriye çekildiğini anlattı.

500 yataklı hastaneyle alakalı yeni ihale sürecinin devam ettiğini ifade eden Bakan Pilli, “Sağlık Bakanlığı olarak yaşanan bu sürecin de yakın takipçisi durumundayız. Yeni hastaneden vazgeçilmedi, 3 yıl içinde tamamlanacak. BRT arkasında yapılması hedefimizdir bundan asla vazgeçilmemişdir” dedi.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlanıp devreye girinceye kadar şu an hizmette olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi için de çalışmaların devam edeceğine dikkat çeken Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanenin yoğun bakım yatağı arttırma çalışmalarını sürdüreceklerini, poliklinik hizmetlerini artıracaklarını, genetik laboratuvarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

HEDEFLER…

Şu anda pandemi hastanesi olarak kullanılan Acil Durum Hastanesinin ilerleyen günlerde pandemi dışındaki diğer sağlık hizmetlerinde kullanmak için de gerekli çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Pilli, Girne Devlet Hastanesi’nin yarım inşaat olarak alınan binasını tamamlayarak Girne ve bölge halkının hizmetine en kısa sürede sunma hedeflerinin hala geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ileri seviye sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye ve donanıma çıkarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Pilli, yarım kalan Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin inşaatını tamamlayarak bölge halkına yerinde ve daha kapsamlı sağlık hizmeti sunma hedefine bu dönem içerisinde mutlaka ulaşmayı planladıklarını aktardı.

Cengiz Topel Hastanesinin alt yapı ve donanımının güncellendirilmesi konusunda gerekli ön temasların başlatıldığını, AMATEM binasının son aşamasını tamamlamak için önümüzdeki günlerde yeni bir ihaleye çıkılacağını söyledi.