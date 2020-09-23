Pilli: “Yoğun bakımda iki hasta var, biri solunum cihazına bağlı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT’de yayınlanan ‘Sabah Haber’ programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz itibariyle sınırların açıldığını ve iç temasın başladığını ifade eden Pilli, 1 Temmuz’dan sonra 603 pozitif vaka tespit edildiğini, şu an 239’unun tedavi gördüğünü belirtti.

239 hastanın 27’sinin karantina servislerinde, 2 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden Pilli, yoğun bakımdaki hastalardan birinin solunum cihazına bağlı olduğunu, ikisinin de durumunun stabil olduğunu söyledi.

Sınırların açılmasının ardından vaka sayısının artacağının önceden tahmin edildiğini belirten Pilli, vakaların süratle arttığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek, “tedbirleri aldıktan sonra vakalarda düşüş yaşanacağını biliyorduk. Şu an yurtiçindeki salgın kontrol altına alınmıştır” dedi.

Çok etkili tarama testlerinin yapıldığını ve temaslı takip ekinin çok iyi çalıştığını belirten Pilli, bu sayede pozitif vakaların temaslılarının bulaş yapmadan karantinaya alındığını ifade ederek, “bulaşa izin vermedik” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde daha radikal tedbirler alınacağına işaret eden Pilli, “tedbirleri gittikçe arttırıyoruz. Salgını 20 güne kadar daha fazla kontrol altına alacağız” dedi.

Rum tarafıyla hemen hemen eşit oranda testler yapıldığını söyleyen Pilli, “Biz testlerimizi, gerekli yerlerde yapıyoruz. Bugüne kadar 158 bin test yaptık” ifadelerini kullandı.

Yerel vakalara en çok Girne’de rastlandığını belirten Pilli, ikinci sırada ise Lefkoşa’nın bulunduğunu belirtti.

Personel eksikliği konusuna da değinen Pilli, “personel eksiliğimiz çok az. Yeterli değildir diyemem çünkü yeteri kadar var. Hep şikayet olmaz. Olanakları maksimum seviyede kullanarak mücadele vermeliyiz” dedi.

“1 Mart’taki salgınla mücadele gücümüzle şu anki gücümüz arasında dağlar kadar fark var” diyen Pilli, “Sağlık altyapımızı geliştirdik. Önceleri solunum cihazı eksikliğinden, yatak sayılarından ya da maske, tulum gibi malzeme eksikliğinden söz edilirdi. Şimdi böyle sıkıntılarımız yok” ifadelerini kullandı.

KIBRIS POSTASI