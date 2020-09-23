Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
3 buçuk yıl hapis cezası
3 buçuk yıl hapis cezası

Pilli: “Yoğun bakımda iki hasta var, biri solunum cihazına bağlı”

Tedavi altındaki 239 hastanın 27’sinin karantina servislerinde, 2 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden Pilli, yoğun bakımdaki hastalardan birinin solunum cihazına bağlı olduğunu, ikisinin de durumunun stabil olduğunu söyledi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:28
1591 Okunma
Pilli: “Yoğun bakımda iki hasta var, biri solunum cihazına bağlı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT’de yayınlanan ‘Sabah Haber’ programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz itibariyle sınırların açıldığını ve iç temasın başladığını ifade eden Pilli, 1 Temmuz’dan sonra 603 pozitif vaka tespit edildiğini, şu an 239’unun tedavi gördüğünü belirtti.

239 hastanın 27’sinin karantina servislerinde, 2 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade eden Pilli, yoğun bakımdaki hastalardan birinin solunum cihazına bağlı olduğunu, ikisinin de durumunun stabil olduğunu söyledi.

Sınırların açılmasının ardından vaka sayısının artacağının önceden tahmin edildiğini belirten Pilli, vakaların süratle arttığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek, “tedbirleri aldıktan sonra vakalarda düşüş yaşanacağını biliyorduk. Şu an yurtiçindeki salgın kontrol altına alınmıştır” dedi.

Çok etkili tarama testlerinin yapıldığını ve temaslı takip ekinin çok iyi çalıştığını belirten Pilli, bu sayede pozitif vakaların temaslılarının bulaş yapmadan karantinaya alındığını ifade ederek, “bulaşa izin vermedik” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde daha radikal tedbirler alınacağına işaret eden Pilli, “tedbirleri gittikçe arttırıyoruz. Salgını 20 güne kadar daha fazla kontrol altına alacağız” dedi.

Rum tarafıyla hemen hemen eşit oranda testler yapıldığını söyleyen Pilli, “Biz testlerimizi, gerekli yerlerde yapıyoruz. Bugüne kadar 158 bin test yaptık” ifadelerini kullandı.

Yerel vakalara en çok Girne’de rastlandığını belirten Pilli, ikinci sırada ise Lefkoşa’nın bulunduğunu belirtti.

Personel eksikliği konusuna da değinen Pilli, “personel eksiliğimiz çok az. Yeterli değildir diyemem çünkü yeteri kadar var. Hep şikayet olmaz. Olanakları maksimum seviyede kullanarak mücadele vermeliyiz” dedi.

“1 Mart’taki salgınla mücadele gücümüzle şu anki gücümüz arasında dağlar kadar fark var” diyen Pilli, “Sağlık altyapımızı geliştirdik. Önceleri solunum cihazı eksikliğinden, yatak sayılarından ya da maske, tulum gibi malzeme eksikliğinden söz edilirdi. Şimdi böyle sıkıntılarımız yok” ifadelerini kullandı.

KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 23.09.2020 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMUOYU YOKLAMALARININ YAYINLANABİLECEĞİ SON TARİH 26 EYLÜL
KAMUOYU YOKLAMALARININ YAYINLANABİLECEĞİ SON TARİH 26 EYLÜL
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
26 yaşındaki kişi intihar etti
26 yaşındaki kişi intihar etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim