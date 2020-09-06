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Pilli:14 pozitif vakaya rastlandı,

Bakan Pilli:" Toplam 1302 test yapıldı, 14 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi "

06 Eylül 2020 Pazar 20:13
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Pilli:14 pozitif vakaya rastlandı,

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1302 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Vakalarla ilgili temaslı takibinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından titizlikle yapıldığını belirten Bakan Pilli, pozitif vaka tespit edilen her yerde temaslılara PCR testlerinin yapıldığını, bu konuda bakanlık olarak temaslı takip ekibinin taviz vermeden gece gündüz çalıştığını vurguladı. 


6 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1302 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14   

Ülke dışından gelen vakalar - 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -7

Yerel vakalar -4  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 129.893 

Toplam Vaka Sayısı- 411  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 280  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 127    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 39  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 88  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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Kiprislii 2020-09-06 20:55:42

Yerel vakalarin hangi bolgelerden oldugunuda belirleyinda bilelim be gardas

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