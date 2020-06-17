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Pilli:Cengiz Topel Hastanesi bölgenin bir markası

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefke bölgesi sivil toplum platformunun davetlisi olarak Cengiz Topel Hastanesi konulu toplantıya katıldı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 20:59
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Pilli:Cengiz Topel Hastanesi bölgenin bir markası

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefke bölgesi sivil toplum platformunun davetlisi olarak Cengiz Topel Hastanesi konulu toplantıya katıldı.

Lefke Belediyesi Cittaslow toplantı salonunda yer alan toplantıda, Cengiz Topel Hastanesi’ndeki son durum masaya yatırıldı ve bölge halkının konuyla ilgili talepleri dinlendi.

Toplantıda ilk söz alan Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri platformu koordinatörü Teoman Oktay, Cengiz Topel hastanesinin ikinci basamak hekimlik hizmeti verme seviyesinden poliklinik seviyesine dönüştüğünü savunarak, hastanedeki eksiklikleri anlattı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da 3 yılı aşkındır ilçe olan Lefkede ilçe olmanın gereklerinin yerine getirilmediğini belirterek, bölgedeki hastanedeki eksiklerin giderilmesinin ülkedeki sağlık sisteminin de yararına olacağını söyledi.

Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekibzade de Cengiz Topel Hastanesi’yle ilgili olarak 120 yataklı bir ek bina projesi bulunduğunu anımsatarak, eksiklerin giderilmesi yanında bu projenin ihaleye çıkmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de bölgedeki sorunları iyi bildiğini vurgulayarak, Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki sıkıntıların çözülmesinin önemine işaret etti.

Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nin bölgenin bir markası olarak korunup yaşatılması gerektiğini ifade ederek, hastanede çözülemeyecek sorun olmadığını, çözülmesi için çalışacaklarını söyledi.
Sözkonusu hastaneye ek bina inşaatı projesinin yapılması taraftarı olduğunu kaydeden Pilli, bu konuda gerekli çalışmayı yapıp projenin olabilirliği konusunu değerlendireceklerini belirtti.

Bakan Pilli, konuşmasının ardından toplantıya katılan dernek temsilcilerinin görüşlerini dinledi.  

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliCittaslowLefkeCengiz Topel Hastanesi
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