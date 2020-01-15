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Pilli’den, emekli başhemşireye ziyaret...

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:19
Pilli’den, emekli başhemşireye ziyaret...

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçmişte “Evde Bakım Projesi"nin başında görev yapan ve evinde annesinin bakımını üstlenen emekli Başhemşire Fatma Duygulu’yu ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Pilli ziyaretinde emekli başhemşireyle evde bakım hizmetleri konusunda görüş alışverişi de yaptı. Bakan Pilli, emekli başhemşirenin mesleki deneyimlerini dinledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Emekli Başhemşire Fatma Duygulu, evde bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

“6 KÖYE EVDE BAKIM HİZMETİ VERDİK”

Emekli Başhemşire Duygulu, hemşire olarak atandıktan sonra, mesleğinin en üst kademesine kadar gidip, 35 yıllık çalışma hayatının her kademesinde özveriyle çalışarak, Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı olarak emekli olduğunu dile getirdi.

Hemşirelik açısından evde bakım hizmetlerinin öneminin altını çizen Duygulu, UNOPS’un desteğiyle 2000 yılında başlatılan evde bakım projesinin başında yer aldığını kaydetti. Duygulu, proje kapsamında Karpaz bölgesinde bulunan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin yaşadığı altı köye, yirmi lise mezunu sosyal çalışanın, 6 aylık özel bir kurstan geçirilerek, evde bakım hizmetlerini yürütmek için görevlendirildiğini dile getirdi.

“EVDE BAKIM HİZMETLERİ BÜYÜMELİ”

Emekli olduktan sonra evde bakıma ihtiyacı olan annesine bakan Duygulu, “Annemin durumundan sonra evde bakım hizmetlerinin daha da gerekli olduğunu düşündüm. Ben arkadaşlarıma ‘Gelip, beni kontrol edin’ derdim. Çünkü anneme doğru hizmet sağlayabiliyor muydum? Hemşireyim, biliyorum. Kontrol edebiliyorum. Ancak ben anneme doğrusunu yapabilir miyim? ‘Lütfen bir gelin görün. Manevi destek verin’ derdim. Arkadaşlarım da sağ olsun haftada bir ziyaretime geliyor. Dört gözle de bekliyorum” şeklinde konuştu. Evde bakım hizmetlerinin gerekli olduğuna dikkat çeken Duygulu, eski ve bu hizmeti başlatmış bir hemşire olarak, bu ağın daha fazla büyümesi gerektiğine işaret etti.

PİLLİ: “BAKIM YAPAN KİŞİLERİ DE DENETLEYECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, evde bakım hizmetlerinin geçmiş yıllarda başlayarak, gittikçe geliştiğini, ancak istenilen seviyeye henüz gelmediğini kaydetti. Pilli, bu hizmetleri daha da iyiye taşımak niyetinde olduğunu belirterek, evde bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Evde bakıma ihtiyacı olan hastaların yanı sıra bakımı yapan kişilerin de bakımı nasıl yaptığı konusunda kontrol edileceğini dile getiren Pilli, bakımı üstlenen kişilere de eğitim verileceğini vurguladı.

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SS 2020-01-16 00:20:18

Hastanaleri denetledin çiçek yapdınızda galdı evleri denetleyesiniz belanızı versin

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