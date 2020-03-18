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Pilli’den iddialara yanıt

"Gözlem şartları en iyi şekilde uygulanmaktadır"

18 Mart 2020 Çarşamba 11:45
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Pilli’den iddialara yanıt

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bazı basın yayın organlarında Salamis Bay Otel’de gözlem şartlarının uygulanmadığı bu nedenle vaka sayısının arttığı iddia edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Bilinmesini isteriz ki enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır diyen Bakan Pilli şunları söyledi;

“Yapılan 39 testin içerisinde 10 KKTC vatandaşı da bulunmaktadır. Bu kişiler kendilerini koruma altına alarak otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş kişiler arasındaydılar ancak yapılan test sonucunda 10 kişinin sonucu negatiftir.
Sadece riskli gurup içerisinde olanlar pozitif çıkmıştır.
Şuanda otelde bulunan kendi vatandaşlarımız ve diğer turistlerde herhangi yeni bir belirti bulunmamaktadır ve herhangi bir lokal bulaşma söz konusu değildir.
Enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır.
Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyidir ve tedavileri devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliSağlık BakanıKoronavirüs
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corona 2020-03-18 11:55:10

Salamiste uygulanmakta olan 14 gün karantina süreci sonrası ne olacak? olayın kaçıncı günündeyiz. Dün 13 kişi daha pozitif olarak açıklandı. Bu durumda dün itibariyle 14 günlük karantina yeniden mi başladı?? yada karantina süresi uzatılacak mı???

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corona 2020-03-18 12:12:07

Bir şey sormak istiyorum Virüse yakalanıp 14 gün geçtikten sonraki süreç nedir?? 14 gün geçtikten sonra kişi tamamen iyileşiyor mu?? Ve halkın arasına karışabilecek mi? Bulaştırma riski kalmıyor mu?? Lütfennnn bilgilendirme yapar mısınız??

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