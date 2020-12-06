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Pilli’den KKTC vatandaşı öğrencilerin ülkeye geliş talepleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı öğrencilerimizin ülkeye gelişlerinde bazı kolaylıkların sağlanması taleplerinin değerlendirilerek ele alındığını ve çalışmaların ivedilikle başlatılacağını açıkladı.

06 Aralık 2020 Pazar 19:15
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Pilli’den KKTC vatandaşı öğrencilerin ülkeye geliş talepleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı öğrencilerimizin ülkeye gelişlerinde bazı kolaylıkların sağlanması taleplerinin değerlendirilerek ele alındığını ve çalışmaların ivedilikle başlatılacağını açıkladı.

Bakan Pilli’nin konuyla ilgili şunları kaydetti ;

” Yurt dışında eğitim gören ve uzun bir süredir ailelerinden uzak kalan  KKTC vatandaşı öğrencilerimizin yeni yıl tatillerini değerlendirmek ve ailelerini görmek maksadı ile ülkemize gelişlerinde belli kolaylıkların sağlanması konusunda bakanlığımıza yaptıkları talepler tarafımızca ele alınmış ve değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin taleplerinin karşılanması noktasında gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak evlatlarımızın ülke ve aile hasretlerine son verebilmeleri adına elimizde imkan ve olanaklar dahilinde tüm çabayı ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Üretilecek kararlar, öğrencilerimizin tatil programlarını aksatmamak adına ivedilikle sonuçlandırılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır  .”

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