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Pilli’den Saner’e: Kabine’de uyuduğumu mu söylediniz?

Pilli, Başbakan’a, “Siz bir televizyon kanalında çıkıp benim Kabine’de uyuduğumu mu söylediniz” diye sordu.

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:15
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Pilli’den Saner’e: Kabine’de uyuduğumu mu söylediniz?

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Dr. Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’na teşekkür etti. Başbakan’a, “Siz bir televizyon kanalında çıkıp benim Kabine’de uyuduğumu mu söylediniz” diye sordu.

Pilli, bu sorunun yanıtını almak istediğini de söyledi.

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