Pilli’nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, kadına yönelik her türlü şiddete karşı hayır demek için toplumun gereken dayanışmayı ve hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.

Kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, “Unutmayın! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir” kadına karşı şiddet kabul edilemez” ifadesini kullandı.