Pilli’nin durumu sağlık çalışanlarını üzdü

Uzman İlk Yardım Eğitimcisi Filiz Uzun, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin rahatsızlık geçirmesi sonrası sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

Ali Pilli’nin tek bir yurttaşın bile zarar görmesini istemeyecek bir insan olduğunu ve herkes için doğru kararı vermek amacıyla çok çalıştığını belirten Uzun, 22 yıllık meslek yaşamında Ali Pilli gibi bir bakanla çalışmadığını da vurguladı.



Filiz Uzun’un paylaşımı şu şekilde:

“22 yıllık meslek yaşamım da çokça bakanla çalıştım. Dr. Ali Pilli’yi ise çocukluğumdan beri bilirim. Yıllarca Güzelyurt’ta yaşlı hastaların evlerine giderek tedavi etmiş ekonomisi iyi olmayanlardan da hiç para talep etmemiştir. Bu zorlu süreçte kim olsa yıpranırdı. Yönetme biçimini, aldığı kararları eleştirebiliriz ancak insanlığını ve insan sevgisini takdir etmeliyiz. Adım gibi eminim ki tek bir yurttaşın bile zarar görmesini istemeyecek bir insandır. Her birey için doğru kararı vermek için çok çalıştığına inanıyorum. Ekip işi çok önemli. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Üzgünüm.”