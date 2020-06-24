Pınarbaşı-Dağyolu’nda yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre nugün saat 12:45 sıralarında, Pınarbaşı – Dağyolu Anayolunun güney kısmında çıkan yangın sonucu 80 dönüm anız, 20 adet rulo balya, 10 alıç, 10 asma, 2 badem, 2 zeytin ve 100 nar ağacı ile sulama hortumlari ve aparatları yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye, çevre halkı ve Dikmen Belediyesine ait su tankeri ile müdahale edildi.