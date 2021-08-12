Pınarbaşı’nda ani ölüm

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

10.08.2021 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Pınarbaşı’nda sakin Ahmet Zurnacı (E-57), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmiş ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.