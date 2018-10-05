Pınarlı köyünde yol sorunu çözülemiyor

Melin DOBRAN-YENİBAKIŞ

Pınarlı Köyü Muhtarı Ahmet Ardağan, bölgedeki en büyük sorunun Serdarlı’ya bağlanan ve anayola çıkan yol olduğunu söyledi. Geçmiş hükümet döneminde yol için altyapı hazırlandığını anımsatan Muhtar Ardağan, ancak yolun asfaltlanmadığını belirtti. Anayola çıkmak için en uygun yolun bu yol olduğunu dile getiren Ardağan, yolun yapılması gerektiğini söyledi. Köyde yaklaşık 200 kişinin yaşadığını belirten Ardağan, köylerin kalkınması ve gençler için hükümetin çalışma yapması gerektiğini söyledi.

“Anayola çıkan en uygun yolu asfaltlayamadılar”

Pınarlı Köyü Muhtarı Ahmet Ardağan, “Köyümüzdeki en büyük sorun, mandıra yolundan Serdarlı’ya bağlanan ve anayola çıkan yoldur. Geçmiş hükümet döneminde bu yolun alt yapısı yapıldı ancak asfaltlanmadı. Yol şu an topraktır. Anayola çıkmak için en uygun yol, o yoldur. Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Yetkililerle henüz görüşmedik. Köylü buradan çıkıp, Gönendere istikametine doğru gittiğinde yaklaşık 7-8 kilometrelik yol kat ediyor. Bu bahsettiğimiz 2 kilometrelik yolu bir türlü asfaltlayıp kullanılır hale getiremediler. Projesi de çıkmıştı ama ne yazık ki ilgilenen yok” ifadelerini kullandı.

“Köy içinde kaybolmuş yollar var”

“Köy içinde asfalt isteyen yollar var ve bölgeye kaldırım yapılması lazım. Özellikle ana cadde kaldırım istiyor. Geçmiş belediyeler bu ihtiyaçları karşılayamadı. Umarım şimdiki belediyemiz yapar. Köy, çevre düzeni de istiyor. Köy içinde kaybolan, kapanmış olan yollar var. Zamanla toprak yolları sürdüler, ettiler ve bu yollar kayboldu. Belediyeye bildirdim. İnşallah bu yolları açar çünkü yolların nereden geçtiği belli değil.”

“Sağlık ocağı sadece kışta hizmet veriyor”

“Bölgede mevcut olan bir çocuk parkımız var. Bazı eksikleri var ve bakım da istiyor. Köye küçük bir futbol sahası istiyoruz. Belediyeye bildirdik, imkânı olursa yapacak. Park projesi için de, yanına muhtarlık binası yapılması da var. Projede yer alan parkı yeşillendirme de umarım zamanla yapılır. Spor kulübü, sosyal tesis binası ve sağlık ocağı, aynı bina içerisindedir. Sağlık ocağı, ilaçları koyacak buzluk olmadığı için sadece kışın hizmet veriyor.”

“Kırsal kesim arsaları ilk kez verilecek”

“Kırsal kesim arsalarının verilmesi için müracaatta bulunduk. Köyümüzde kırsal kesim arsaları ilk kez verilecek. Herkeste belge duruyor ama gelip insanlara yer gösteren olmadı. Belgede parsel parsel görünüyor ama toprakta kimin arazisi nerededir belli değil. Bu arsalar dağıtıldığı takdirde altyapı sorunu olmayacak çünkü arsalar köy içerisindedir. Köydeki nüfusu artırmak ve gençleri köyde tutmak için bu konuda çok uğraştık. Umarım en kısa zamanda bu iş de hallolur.”

“Gençlik köye yerleşmezse nüfus azalabilir”

“Pınarlı köyünde yaklaşık 200 kişi yaşıyor. Gençlik köye yerleşmezse, nüfus giderek azalabilir. Bir köyü ayakta ve canlı tutmak için gençliği bölgede tutmamız gerekiyor. Köyler gittikçe boşalıyor. Devlet tarafından mesarya bölgesine yatırım yapılmıyor. Köylerin kalkınması ve gençler için hükümetin bir çalışma yapmasını istiyoruz.”

“Kimse köye gelip sorunlarla ilgilenmiyor”

“Köylerdeki okulları kapatıp, çocukları merkez köylere gönderdiler. Bu konuda da sıkıntı var. Bizim köyümüzdeki okul binası harabe oldu. Atılı halde duruyor. Bu binaya da öğrencilere de yazık değil mi? Sadece 1 öğretmen bile gelse bize yeter. Biz de köyde okuduk ve bize de 1 öğretmen gelirdi. Şimdi neden yetkililer köylere gelip, bir sıkıntınız var mı diye sormuyorlar?”