Pirgalıoğlu: “Erhürman gibi bir hukuk adamına seçim uğruna bu tarz konuşma hiç yakışmıyor”

Timuçin Pirgalıoğlu, Lefke'de gün geçtikçe gençlik aşısının tutmaya başladığını belirterek, “ Belli ki rakibimiz Aziz Kaya'yı kaybetme korkusu sarmıştır. Lefke'de her şey yolundaymış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Çalışan ve güçlü Lefke dense de idari ve mali yapısında ciddi sorunlar olan bir belediye yaratılmıştır” dedi.

Belediye içinde birbiri ile küs personel olduğuna işaret eden Pirgalıoğlu, başlangıçtan var olan problemlerin son bir kaç ayda ayyuka çıktığına vurgu yaptı.

Belediyede görev dağılımı ve emir komuta kademesinde ciddi sıkıntılar yaratıldığını kaydeden Pirgalıoğlu, çok başlılığın, halkın sürdürülebilir hizmet almasını sekteye uğrattığınısöyledi.

Disiplinsizliğin, vatandaşın çöpünün alınmasını bile aksattığını kaydeden Pirgalıoğlu, Aziz Kaya'nın 4 yıl geçmesine ve yeni seçim süreci başlamasına rağmen enkaz edebiyatını sürdürdüğünü söyledi.

Belediyenin mali yapısına rağmen, borç üstüne borç eklendiğine işaret eden Timuçin Pirgalıoğlu, “Emekli personel için 4 sefer vakıflar bankasından 1o yıl vade ile 4 kez, toplamda 9 milyon 757 Bin TL borç alındı. Eğer bu borçlar bu vade tahtında ödencek olursa 19 Milyon 913 Bin 272 TL geri ödeme yapılacak. Yani 10 Milyon TL faiz ödenecek. Üzülerek görüyorum ki Sayın Başkan bu gerçekleri hiç anlatmıyor, ya da yüzeysel geçiyor.” dedi

Sorunun kalıcı çözülmediğini, borçla ertelendiğini vurgulayan Pirgalıoğlu, “Yanlış kararlarla Lefke Belediyesi'nin mali istikbali dinamitlenmiştir” diye konuştu.

800 Bin TL'lik devlet katkısının 167.500 TL'sinin borçlanmalara kesildiğini belirten Pirgalıoğlu, Lefke Belediyesi'nin her yıl 4 milyon TL eksik özkaynak topladığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzde 35-40 özkaynak toplama oranı var. Her yıl hedeflenen özkaynağın 4 Milyon TL altında bir durum sözkonusu. Eğer özkaynaklarını, tahsilatlarını toplayabilseydi, 4 defa borçlanmaya gerek kalmazdı”

Büyük reklam edilen Cittaslow kapsamında “Cittaslow Pazarı'nın” neden hala kurulmadığını soran Timuçin Pirgalıoğlu, ne yazık ki, yerine getirilemeyen sözler nedeniyle Cittaslow sürecinde de sıkıntılar başladığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman'ın geçtiğimiz gün Lefke'de yapmış olduğu konuşmanın kendisini üzdüğünü belirten Pirgalıoğlu, “ Kaç kez Lefkeye geldi bilmiyorum? Gelecekteki tüm hayatını oraya adamış benim gibi bir insanın Lefkeliliğini sorguluyor...” dedi.

Timuçin Pirgalıoğlu, “Açıklamalarım, tespitlerim ya da vizyonumla ilgili değil, Sayın Başbakan, şahsen beni hedef alıyor... Beni ne kadar tanıyor? Benim belediye ile ilgili iddialarıma yanıt vereceklerine, 'çocuktur ona oy vermeyin' gibi seviye tartışması yaratan konuşmalar yapılıyor. Yok kafamda tilkiler dolaşıyor, yok daha çocuğum. 32 yaşımdayım, 10 yıldır avukatım... O konuşmada, bir cüret patlaması daha yaşandı, adayımıza oy istiyorum denmiyor, Aziz Kaya'ya oy vereceksiniz deniyor... Vermezseniz balık hafızalısınız gibi söylemler... Bana her oy verecek herkesin aklının seviyesini sorgulamak size mi kaldı sayın başkan? Bu demokrasinin neresinde var. Siz bir hukukçusunuz. Akademisyensiniz. Bir hukukçu Başbakana, bu üslup yakışmadı” ifadelerini kullandı.

9 Mültecinin defini ile ilgili bazı tartışmalara da değinen Pirgalıoğlu, konuyla ilgili kahramanlık edebiyatı yapıldığını söyledi.

Bölgeden gelen bazı endişe ve eleştirilere yanıt vermek yerine, konunun propaganda malzemesi olarak kullanılmakta olduğunu kaydeden Pirgalıoğlu, “ Çıkın kamu vicdanını rahatlatın izah edin. Halka izahat yapılacağına Sayın Başbakan çıkıp siz insanlıktan nasibinizi almadınız diyor. Siz lefke halkına ne demeye çaışıyorsunuz? Bu kavga ve hakaret psikolojisinin demokraside yeri yoktur.” dedi...

Ucuz kahramanlık yerine belediyenin yapısını, yapılan - yapılmayan icraatları konuşmak gerektiğini vurgulayan Pirgalıoğlu, rakiplerinin sürekli enkaz ebediyatıyla bir yere gidemeyeceğini sözlerine ekledi.