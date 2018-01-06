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"Pişmanım, beni memleketime gönderin"

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Girne’de A.G.’ye ait park halindeki arabayı çaldıktan sonra Ercan Havalimanı yakınlarında bırakarak İstanbul’a kaçmaya çalışırken yakalanan Türkmenistanlı Sultan Mirzayev, aleyhindeki soruşturma tamamlandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:46
"Pişmanım, beni memleketime gönderin"
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de park halindeki kilitsiz aracı,  çalarak alkol tesiri altında kaçan Sultan Mirzayev, Ercan Havalimanı park yerinde aracı park etmeye çalıştığı esnada yakalanmış, yapılan alkol testinde, 304 promil alkollü çıkmıştı.

Yapılan ilk sorgulamada araçtaki parayı çalmadığını iddia eden Mirzayev’in üzerinde 440 TL nakit para ve teyp ekranı bulundu.

Aleyhinde alına tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Mirzayev’in ülkedeki konumunu dikkate alarak yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çalmadım dediği para üstünden çıktı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlı Sultan Mirzayev’in “Sirkat”, “Sahibinden izinsiz alkollü araç kullanma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Serhat Özcü, olayın 2 Ocak tarihinde Girne’de meydana geldiğini Mirzayev’in park halinde kilitsiz vaziyette bulunan A.G.’ye ait salon aracı çaldığını anımsattı.

Özcü, zanlının araçla Ercan Havalimanı’na gittiğini, aracı park etmeye çalışırken şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından sorguya alındığını, yapılan kontrolde 304 promil alkol tesiri altında olduğunu kaydetti.

Zanlıdan yapılan sorgulamada, araçta para ve cep telefonu olmadığını beyan ettiğini kaydeden Özcü, alınan 2 günlük tutukluluk süresinde 440 TL nakit para ve ekran teybinin üzerinden çıktığını kaydetti.

“Beni memleketime gönderin”

Özcü, zanlıdan yapılan sorgulamada işlediği suçları kabul ettiğini, eşnin İstanbul’da çocuğunun ise Türkmenistan’da olduğu yönünde ifade verdiğini belirterek, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkemede söz hakkı alan Mirzayev, “Pişmanım, beni memleketime gönderin”  diye kendini savundu.

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