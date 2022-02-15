Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası

(Kamalı Haber)

Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü tarafından uzun sürendir takibi devam eden Pakistan -İran - Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs bağlantılı piyasa değeri 10 milyon TL olan toplam 6 kilo 700 gram uyuşturucu 14 Şubat sevgililer günü gerçekleştirilen “Kara Gül” operasyonu başarılı şekilde sonuçlandı. Tutuklanan zanlılar Z.D ve C.D.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Uyuşturucu Madde (Eroin-Methamfetamine-Ham Afyon) İthal-İhraç-Alma Tasarruf ve Verme suçlarına methaldar olduklarını ve düzenlenen Kara Gül operasyonu ile 10 milyon TL değerindeki uyuşturucu maddelerle tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 14.04.2022 Tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Ortaköy-Lefkoşa'da sakin zanlı 1 Z.D'nin tasarrufunda yüklü miktarda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün saat 16:00 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in Şht Münür Hasan Sokak üzerinde kullanımında bulunan MC 782 plakalı araç ile tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi. Polis, zanlı 1'in huzurunda konu araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Polis, yine aynı gün 16:30-17:45 saatleri arasında müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından Zanlı 1'in Yavuz Konnolu Sokak Blok 25-A daire 1 Ortaköy-Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda arama yapıldığını anlattı. Polis, yapılan arama neticesinde ikametgahın kolidor kısmında duvarda mondoli aynanın arka kısmına gizlenmiş vaziyette Algodermia yazılı mavi renk poşette streç naylona sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, vasos yazılı beyaz renk zarfta streç naylona sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğun inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, akabinde devam eden aramada ikametgâhın günlük kullanım odası olarak kullanılan oda içerisindeki Kamuflaj desenli çantada yapılan kontrolde, yeşil renk naylon içerisinde gri renk naylona sarılı yaklaşık 2 kilogram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine poşette yaklaşık 100 gram ağılığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, streç naylona sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, çorap içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 500 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kaşık, üzerinde Hausberg yazılı kutuda şeffaf renk band ile bandlanmış streç naylona sarılı üzerinde peynirci baba yazılı beyaz renk naylonda yaklaşık 3 kilo ağırlığında ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, akabinde devam eden aramada ikametgâhın mutfak kısmında dolap çekmecesinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 41 adet şeffaf naylon ile rolü seklinde streç film naylonu bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan Methamfetamine ve ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Aralık 2021 ayı içerisinde Wathsapp üzerinden irtibat kurduğu İranlı olduğunu ve ismini Ali olarak bildiği şahsın yönlendirmesi ile GKRY bölgesinden kanunsuz olarak ithal edip tanımadığı bir şahıstan Ortaköy bölgesinde alarak tasarruf ettiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda Aralık 2021-14.02.2022 tarihleri arasında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin içerisinden toplam 300 gramını iki kez 100’er gram, iki kez 50’şer gram olarak dört farklı tarihte yine Ali isimli şahsın yönlendirmesi ile Ortaköy bölgesinde tanımadığı şahısların alması için direğin altına bıraktığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlı 1'in söz konusu Methamfetamine ve ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri tümünün satışını yaptıktan sonra ismini Ali olarak bildiği şahıstan 5000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, yine mesele ile ilgili zanlı 1'den tasarrufunda bulunan Eroin türüm uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda konu maddeyi Eroin türü uyuşturucu madde ithal Alma ve verme suçlarından dolayı hükümlü tutuklu olarak merkezi cezaevinde bulunan ve üç yıldır sevgilisi olan sanığın aracılığı ile tanıştığı Said isimli şahsın Whatsapp üzerinden konum göndermek üzere yönlendirmesiyle ve de Zanlı-2'nin bilgisi dahilinde Kömürcüler bölgesinde çöplük alandan 750 gram olarak alıp tasarruf ettiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda 30.01.2022 tarihinde Eroin türü uyuşturucu madde içerisinden 50 gramını 1100 Euro karşılığında Zanlı C.D.D'ye parasını daha sonra almak için verdiği ayrıca aynı gün Zanlı 3'e 3 gram-ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu madde de verdiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda 12.02.2022 tarihinde cezaevindeki zanlının yönlendirmesi ile 1 gram eroin türü uyuşturucu maddeyi Metehan Kara Kapısı’ndan GKRY bölgesine ihraç edip ismini Gossi olarak bildiği şahsa numune olarak verdiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, yine zanlı 1'den yapılan soruşturmalarda ikametgahın kolidor kısmında ayna arkasında bulunan ve emare alınan iki paket halindeki eroin türü uyuşturucu maddeleri, zanlı 2'nin yönlendirmesi ile gramı 35 Euro'dan ismini Gossi olarak bildiği şahsa vermek için ayırdığının öğrenildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı C.D.D'nin Yayla-Güzelyurt adresindeki ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmalarda zanlının, zanlı 1'in cep telefonuna anlaştıkları paranın 800 Euro'sunu vereceği yönünde mesaj ettiği tespit edilmesi üzerine, zanlının tasarrufunda bulunan 780 Euro para emare alındığını söyledi. Polis, operasyonun sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğünü ve 6 kişinin arandığını belirtip, ilk etapta 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.