Piyasadaki tüpler nerede? Vatandaş da marketçi de isyan etti

Bahar SANCAR - Özel Haber

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın geçtiğimiz gün Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programında tüp gaz ile ilgili yaptığı bilgilendirmenin yankıları sürüyor.

Cuma öğleden sonra ev tipi tüp gazların aniden piyasadan kaybolmasına anlam veremeyen vatandaş ve market işletmecileri ise tedarikçilere ateş püskürdü.

Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan market işletmecileri yaşanan sıkıntı her ne ise çözülmesi gerekiyor insanlar bizlere gelip tüp soruyor ama tedarikçiler bizlere tüp getirmedi piyasada yok, olmayan tüpün neyini satacağız dedi.

Tedarikçiler ile Bakanlık arasında yaşanan sıkıntı her ne ise kamuoyuna açıklanmasını isteyen market işletmecileri biz vatandaşa ne diyeceğimizi bilemez olduk diyerek isyan etti.

Ev tipi tüp gazın olmayışının büyük sıkıntı olduğunu dile getiren market işletmecileri zam haberleri bir anda yayıldı vatandaş marketlere koştu tüpler tükendi bu kez de tedarikçiler tüp getirmedi olan vatandaşa ve bize oldu dedi.

Ne olmuştu?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tüp tedarikçilerinin zam talebi olduğunu ve konuyu Bakanlar Kuruluna götürerek tartışacaklarını belirtmiş fakat Bakanlar Kurulundan herhangi bir karar çıkmamıştı. Konuyla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE ARIKLI'NIN GÜNDEM KIBRIS'A YAPTIĞI O AÇIKLAMA: