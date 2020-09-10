Piyili Petrol : "Bir çalışanımız pozitif"

Piyili Petrol Direktörü Mehmet Tel sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir çalışana covid 19 teşhisi konulmasının ardından tüm personele test yapıldığının ve sonuçlarının negatif olduğunu ancak tedbir amaçlı 14 gün süreyle benzin istasyonunun kapalı olacağını duyurdu.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Değerli halkımız ve sevgili müşterilerimiz,

Piyili Petrol ailesi olarak üzülerek bildiriyoruz ki; ülkemizde yerel bulaşın arttığı bu günlerde çalışanlarımızdan birinin Covid-19 PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, bizler kendi girişimlerimizle, tüm personelimize PCR testi yaptırmış ve negatif sonuçlarımızı almış bulunmaktayız. Fakat, insan sağlığının bizler için tüm değerlerin üzerinde olması nedeniyle, 14 gün süreyle istasyonumuz kapalı olacaktır. Tüm halkımıza başta sağlık ve huzur dolu günler dileriz.

Saygı ve Sevgilerimizle,