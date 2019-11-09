PKK/YPG’li teröristler 24 saatte 8 saldırı yaptı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine havan, roket ve keskin nişancı atışıyla son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, “TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi.” ifadeleri kullanıldı.

DB/TRT