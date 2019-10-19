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PKK/YPG’li teröristler, son 36 saatte 14 taciz saldırısında bulundu

TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristler, son 36 saatte 14 taciz saldırısında bulunulduğunu açıkladı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:18
PKK/YPG’li teröristler, son 36 saatte 14 taciz saldırısında bulundu

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.

Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG’li teröristler tarafından 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.

Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır.”

Öte yandan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rasulayn ve Tel Abyad’da PKK/YPG tarafından hapishanelerden bırakılan DEAŞ’lılardan 41’inin daha yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Türk vatandaşı olan DEAŞ’lı teröristlerin adli makamlara teslim edileceğini belirtti.

Soylu, yabancı uyrukluların ise güvenli bölgedeki yerel makamlara teslim edileceğini söyledi.

TRT/..

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Anahtar Kelimeler:
TSKPKK
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