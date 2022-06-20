Plajda kavga çıktı, elmacık kemiğini kırdı

Zanlı bugün 20.06.22 tarihinde “vahim zarar” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 17.06.22 tarihinde Yeni Boğaziçi halk plajı içerisinde itme konusunda aralarında çıkan tartışma esnasında, zanlının müştekinin sol yanak kısmına yumruk vurması sonucu darp edilip hastaneye kaldırıldığı yönünde ayni gün alınan şikâyet doğrultusunda tahkikat başlatıldığını söyledi.

Hastaneden yapılan soruşturmada müştekinin durumunun kritik olması nedeniyle Lefkoşa’ ya gönderildiği ve sol elmacık kemiğinin kırık olduğunun öğrenilmesi üzerine halk plajı kameralarında yapılan inceleme ve plaj çalıştırıcısının vermiş olduğu ifadesi ışığında 18.06.22 tarihinde zanlının kimliğinin tespit edilerek aleyhinde derdest emri çıkarıldığını söyleyen tanık, 19.06.22 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlıya bugün itibarıyla aleyhindeki suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, davasına karşılık zanlının kabul etmiyorum şeklinde beyanı bulunduğunu belirten tanık, tahkikatın tamamlanması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)