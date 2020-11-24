Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Planları çöktü
Planları çöktü
44 gün cezaevine gönderildiler
44 gün cezaevine gönderildiler
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
Flaş Haber
GİRNE’DE CESET BULUNDU
Kapat

Planları çöktü

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Alain Fodje Babıla, Sarah Rouxlee Mpofu ile suçla bağı olmadığı ancak kaçak olduğu belirlenen Ikechukwu Oraka mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Kasım 2020 Salı 15:46
713 Okunma
Planları çöktü

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Alain Fodje Babıla, Sarah Rouxlee Mpofu ile suçla bağı olmadığı ancak kaçak olduğu belirlenen Ikechukwu Oraka mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı.

Bayır zanlılar Alain Fodje Babıla ve Sarah Rouxlee Mpofu'nun Haspolat'ta işlenen ağır bir cürüm işlemek kasti ile gizli ittifak kurma suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis 20.11.2020 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Haspolat Sanayi bölgesinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde şüpheli görülen Zanlıların Demirhan Polis karakoluna davet edilerek yapılan sorgularında halen Güney Kıbrıs'ta yaşayan Nijerya uyruklu bir şahsın iki zanlıyı yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaşıp bu amaç ile Haspolat Sanayi bölgesinde buluşmak amacı ile gittiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Ikechukwu Oraka’nın ise Gizli ittifak suçuyla bağı olmadığını ancak 2016 tarihinden beri yasal statüsü olmadığının belirlendiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Ikechukwu Oraka’nın 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, zanlı Alain Fodje Babıla’nın 15 bin TL, zanlı Sarah Rouxlee Mpofu’nun 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP-TDP görüşmesi sona erdi
CTP-TDP görüşmesi sona erdi
Rum’a yama olmayacağız
Rum’a yama olmayacağız
CTP heyeti TDP'de
CTP heyeti TDP'de
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim