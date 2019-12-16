Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?

Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti

16 Aralık 2019 Pazartesi 18:53
Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti

Planlı Gelişim İnisiyatifi temsilcileri imar planı sürecini değerlendirmek üzere KTMMOB’yi ziyaret etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Başkanı Seran Aysal  ziyarette GazimağusaYeniboğaziçi İskele İmar Planı’nın bu şekliyle yürütülmesi durumunda toplumun kaybedeceğini savundu.

Aysal, “Hiçbir bilimsel temele ve ihtiyaca bağlı olmadan ve altı da doldurulmadan birkaç kişinin talebini karşılamak adına yapılan siyasi müdahalenin kamu yararı ilkesinden planı uzaklaştırdığı gibi, siyasetin de dedikodularla itibarsızlaştırıldığı unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Aysal, yaratılmak istenen düzende kazananın kısa vadede birkaç kişi, kaybedenin ise özelde bölge halkı genelde Kıbrıs Türkü olacağını savundu.

Aysal, “Küçük dokunuşlarla revize edilen plan 10 Aralık’ta Birleşik Kurul üyelerine tekrar sunulurken tüm alt altyapı gerçekleri ve itirazlara rağmen nitelikli tarım arazilerinin imar sınırında tutulduğu görülmektedir. Tarım Bakanlığının koruma sorumluluğunda olan tarım arazileri için söz söyleyemediği ve/veya söz sahibi olmadığı bu süreçte Tarım Bakanlığıda ciddi itibar kaybetmiştir.” dedi.

İmar planının  olmazsa olmaz olduğunu aktaran Aysal, gelinen aşamada kısa süre içerisinde bilimsel temele dayalı, ÜFP ve mevcut imar planı ile örtüşen, doğal kaynakları, sulak alanları, nitelikli tarım arazilerini ve kıyıları koruyan, altyapı gerçekleri ile örtüşen bir plana ihtiyaç olduğunu, KTMMOB’nin bunun ortaya çıkması için teknik katkıyı vermeye, kamuoyunu bilgilendirmeye ve bu temelde görüş belirtilenlerle hukuki süreç dahil her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücüler dikkat!
Sürücüler dikkat!
Atakan: Geçitkale kararı ülke güvenliğimiz için elzem bir adımdır
Atakan: Geçitkale kararı ülke güvenliğimiz için elzem bir adımdır
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu SOME eğitimleri düzenledi
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu SOME eğitimleri düzenledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim