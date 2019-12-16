Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti

Planlı Gelişim İnisiyatifi temsilcileri imar planı sürecini değerlendirmek üzere KTMMOB’yi ziyaret etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Başkanı Seran Aysal ziyarette GazimağusaYeniboğaziçi İskele İmar Planı’nın bu şekliyle yürütülmesi durumunda toplumun kaybedeceğini savundu.

Aysal, “Hiçbir bilimsel temele ve ihtiyaca bağlı olmadan ve altı da doldurulmadan birkaç kişinin talebini karşılamak adına yapılan siyasi müdahalenin kamu yararı ilkesinden planı uzaklaştırdığı gibi, siyasetin de dedikodularla itibarsızlaştırıldığı unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Aysal, yaratılmak istenen düzende kazananın kısa vadede birkaç kişi, kaybedenin ise özelde bölge halkı genelde Kıbrıs Türkü olacağını savundu.

Aysal, “Küçük dokunuşlarla revize edilen plan 10 Aralık’ta Birleşik Kurul üyelerine tekrar sunulurken tüm alt altyapı gerçekleri ve itirazlara rağmen nitelikli tarım arazilerinin imar sınırında tutulduğu görülmektedir. Tarım Bakanlığının koruma sorumluluğunda olan tarım arazileri için söz söyleyemediği ve/veya söz sahibi olmadığı bu süreçte Tarım Bakanlığıda ciddi itibar kaybetmiştir.” dedi.

İmar planının olmazsa olmaz olduğunu aktaran Aysal, gelinen aşamada kısa süre içerisinde bilimsel temele dayalı, ÜFP ve mevcut imar planı ile örtüşen, doğal kaynakları, sulak alanları, nitelikli tarım arazilerini ve kıyıları koruyan, altyapı gerçekleri ile örtüşen bir plana ihtiyaç olduğunu, KTMMOB’nin bunun ortaya çıkması için teknik katkıyı vermeye, kamuoyunu bilgilendirmeye ve bu temelde görüş belirtilenlerle hukuki süreç dahil her türlü mücadeleyi yapmaya devam edeceğini ifade etti.