Karpaz bölgesinin en büyük sorunu ‘’Plansızlık’’ bu sorunu, bölgenin her alanına yaymak mümkün.

Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Turizm ve Tarım Hayvancılık bunların başını çekiyor.

Geçmiş yıllarda çok belli olmasa da Turizmin, Karpaz için çekim merkezi haline gelmesi, beraberinde birçok sorunu getiriyor.

Yaz aylarında nüfusun köy içinde iki katına çıkması, plansız bir Karpaz için olumsuz sorunlar doğurabilir. Örneklerini yaşıyoruz.

Öncelikle devlet şunu kabullenecek ve net bir karar verecek; ‘’Dipkarpaz Eko Turizmin’’ başkentidir. Artık bundan kaçamayız.

Eğer durum buysa, yerelden genele tüm kalkınma planı aynı masa etrafında oturularak, ilgili kurumlar tarafından karara bağlanmalıdır.

Turizm Bakanlığı turizm ile ilgili sadece büyük oteller için karar üretmemeli. Özellikle yerel halkın tüm hafta sonu ve resmi tatillerini büyük keyifle geçirdiği Karpaz için de, radikal kararlar ve en önemlisi destek paketleri hazırlamalıdır.

Ortada büyük bir gerçek var ki, Dipkarpaz eskisi gibi değil ve de eskiye dönemez.

Girilen bu yol, Turizm başta olmak üzere tarım hayvancılık, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi başlıca sorunları beraberinde getirebilir.

Bu durumu lehine çeviremeyen bir Karpaz, büyük sorunlar yaşar.

Nerden bakarsan bak! Planlı kalkınma şart.

Ve bu kalkınma muhtarlıklardan başlayarak özellikle Belediyelerin çizeceği yol haritası ile şekillenmelidir.

Karpaz, tüm paydaşların desteği ile yıllık hazırlanacak stratejik planlamasını masaya koymalıdır. Bunun, her kesime faydası oldukça fazla olacaktır.

Planlamanın olmadığı bir ülkede bunu başarabilmek zor. Ama imkânsız değil.

Bunu yapacak irade, idare ve yerel halk Karpaz’da var. Sadece, iyi niyet lazım.

Tesislerin desteklenmesi, yerel halkın istihdam edilmesi, yapılanmaların nerede ve nasıl yapılacağı öncelik olmalıdır.

Bu kadar işsizliğin olduğu, kalkınma planını olmadığı, ekonomik sıkıntıların baş çektiği karpaz’a destek vermemek olmaz. Bunun devlet eliyle yapılması şarttır.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.