Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılması’na İlişkin Tüzük kamuoyu ile paylaşıldı

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, belirli plastik ürünlerin çevre, özellikle durgun sular, akarsular, denizler ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek ve azaltmak amacıyla hazırlamış olduğu taslak "Belirli Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzüğü" kamunun bilgisine sundu.

Bireyler, kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri taslak tüzük ile ilgili görüşlerini, en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar, Çevre Koruma Dairesine yazılı olarak ulaştırabilirler.