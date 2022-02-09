Platform: “Falyalı ailesinin acısını paylaşır ve başsağlığı dileriz”

Ekonomik Örgütler Platformu, İş insanlarının tehdit, şantaj ve cinayete varan silahlı saldırılar ile karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Platform tarafından Halil Falyalı cinayetine ilişkin yapılan açıklamada, beklentilerinin ülkenin bu ortamdan uzaklaştırılması için bütün devlet kurumlarının gerekli uluslararası işbirliklerini de geliştirerek tam bir koordinasyon ve uyum içinde çalışması ve adayı bu tür olaylardan arındırmaları olduğu belirtildi.

“Bu tür olayların yaygınlaşması ülkemizde iş yapma ortamına vurulacak en büyük darbedir ve bunun toplumsal sonuçları hiçbirimizin kabul etmeyeceği kadar korkunç bir yıkım olacaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Halil Falyalı cinayetinin en erken zamanda aydınlığa kavuşturulmasının bu tür saldırıları caydırmak bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Yetkililerin bütün olanaklarını cinayetin aydınlatılması için seferber etmeye çağrıldığı açıklamada, “Falyalı ailesinin acısını paylaşır ve başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik Örgütler Platformu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşmaktadır.