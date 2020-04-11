Polis 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün yapılan denetimlerde;

52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor .