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Polis 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti

52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 10:01
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Polis 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün yapılan denetimlerde;
52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor .

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsSokağa Çıkma Yasağı
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Ertaç 2020-04-11 10:21:51

Halk sokağa çıkma,Devletde yurtdışından getirme yasağını hala bozuyor.Bize izole onlar devam.

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Vatandaş 2020-04-11 10:13:04

Be arkadaşlar acaba hiç kendi kendinize sorup araştırdınızmı; bu GÜNDEM KIBRIS'ın künyesi nedir diye?
Künye menüsüne girdiğinizde yalnızca "Yazı İşleri Müdürü Bahar Sancar" ve bir de cep telefonu "+90548 887 3030" yazar..Bunun haricinde hiçbir bilgi yok..Adresi nedir belli değil,e-mail adresi belli değil,diğer sabit telefon bilgileri yok vs...Yayın kurulundan bunu sormak gerekmezmi? Biz kiminle muhatabız..Bu kanalın kişiliği nedir? Özel mi tüzel mi? araştırmak lazım..

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vatandaş 2020-04-11 12:04:19 @Vatandaş

haberleri kıbrıs gazetesinden alıntı.. yan kuruluş sanırım

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Alper 2020-04-11 10:38:43

Bunların Allah belasını versin artık....Hala daha yurtdışından insan getiriyorlar ve halka bulaştırıyorlar..Bu ne biçim zihniyet bu ne biçim hükümettir yahu...Hükmedemiyorlarsa hükümeti bırakıp gitsinler lanet olsun kalıplarına..Allahım Tatar diye bir bela verdi başımıza ne olacağımız belli değil..Lanet olsun yüzüne gözüne..Belki kendisi de kapar bu virüsü..Boris kapmışsa koca İngiltere başbakanı,Tatar niye kapmasın ...Boristen az bulunur ama Tatar gibi Allahın belasından çok var ....Muhalefetin sesini yükseltmesi lazım artık çünkü bunların elinde ne olacağımız belli değil...

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