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Polis alınması gereken tedbirleri açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan yangınların önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklama yaptı...

27 Kasım 2017 Pazartesi 18:30
Polis alınması gereken tedbirleri açıkladı
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Polis Genel Müdürlüğü, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan yangınların önüne geçmek için alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü, yangın veya belirtisinin görülmesi halinde derhal 199 numaralı İtfaiye acil telefonunun aranmasını istedi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınların, maddi ve manevi değerleri yok ettiğine, telafisi zor veya imkânsız kayıplara neden olduğuna işaret edildi.

Havaların soğumasıyla birlikte başta odun ve elektrikli sobaların da kullanılmaya başlandığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Kış aylarında sıklıkla karşılaşılan, çoklu priz kullanımındaki hatalar,  şömine bacaları ile kebapçı bacalarının temizliğinin zamanında yapılmaması ve odun sobalarının temizliği sonrası çıkan kömürlerin çöp bidonları içerisine dökülmesi sebebiyle birçok yangın çıktığı gözlenmektedir.”

ALINMASI TAVSİYE EDİLEN TEDBİRLER

Polis açıklamasında, hiç kimsenin arzu etmediği olaylarla karşılaşmamak için alınması tavsiye edilen tedbirler şöyle aktarıldı:

“Ev ve iş yerlerinde ısınmak için yaktığınız şömine, soba ve klima cihazlarının önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulunmamasına dikkat ediniz, şömine önlerine mutlaka koruyucu kalkan koyunuz.

Şömine ve odun sobalarının bacalarını en az yılda bir kez temizleyiniz ve çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine dökmeyiniz. Baca boyunun, çatıdan en az bir metre yukarıda olmasına dikkat ediniz. 

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz. Böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

Gaz ocakları ve gazla çalışan sobaların tüp bağlantı hortumlarını, yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanılmak suretiyle sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış olması halinde yenisi ile değiştiriniz. Ayrıca hortum uçlarına muhakkak kelepçe takınız.

Evde gaz kokusu hissedildiği zaman kesinlikle elektrik düğmeleri ve bunun gibi kıvılcım çıkarabilecek malzemelerden herhangi bir patlama veya yangına sebebiyet vermemek için çalıştırmayınız. Her hangi bir gaz kaçağında ev veya işyerinizin kapı ve pencerelerini açıp ortamı iyice havalandırınız.   

Elektrik tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız.

Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayın.

Çocukların, ateş veya kibritle oynamamaları için dikkatli olunuz.

Tüm bu önlemlere rağmen evde, çıkması muhtemel bir yangında ilk müdahalede kullanılmak üzere kuru kimyevi toz veya karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurunuz.”

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