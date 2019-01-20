Polis araç plakaları için sürücüleri uyardı!

Polis, araç plakalarının tüzükte belirtilen kurallara uygun hale getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunu belirterek. son tarihkonusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“99/74 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü gereğince motorlu araç sahiplerinin,nın bahse konu tüzükte belirtilen kurallara uygun hale getirmelerinin yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha bilgilerinize getiririz.

Yasal mevzuat uyarınca 31 Ocak 2019 tarihinden sonra plaka kurallarına aykırı hareket eden motorlu araç sürücülerine yasal işlem yapılacağını hatırlatır, halkımızın gerekli tedbiri almalarını önemle rica ederiz. “