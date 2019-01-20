Polis araç plakaları için sürücüleri uyardı!

Polis, araç plakalarının tüzükte belirtilen kurallara uygun hale getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunu belirterek. son tarihkonusunda sürücülere uyarıda bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yasal mevzuat uyarınca 31 Ocak 2019 tarihinden sonra plaka kurallarına aykırı hareket eden motorlu araç sürücülerine yasal işlem yapılacağını hatırlatır, halkımızın gerekli tedbiri almalarını önemle rica ederiz. “
Polislerimiz gene güzel paracıklar toplayacak.Memleketimizde de maaşAllah herşey üç ,dört defa değişir.Doğduk doğalı ömrümüz kimlik,pasaport,araba plakası değiştirmeyle geçti.