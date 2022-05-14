Polis aracına 3 el ateş ettiler

(Kamalı Haber)

Boğaz bölgesinde meydana gelen ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz atesli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından tutuklanan F.T ve M.M'nin ardından aranmakta olan iki kişiden biri olan zanlı M.K da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Enver Kasap olayla ilgili olguları aktardı.

Kasap, 12 Mayıs akşam saat 22.30 raddelerinde rutin kontroller sırasında meydana geldiğini söyledi.

FM 849 plakalı Van aracın durmayarak Dikmen Taşkent istikametine kaçtığını ifade eden Polis Enver Kasap, araçtakilerin arka camı kırarak polis aracına kriko, cam şişe, testere ve makine parçalarını attığını, takibe devam eden polis aracına 3 el ateş açıldığını kaydetti.

Polis, zanlıların daha sonra ormanlık alana kaçtığını, Taşkent-Haspolat tarafından doğru gittiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aracı toprak alanına park edip yaya kaçmaya başladıklarını açıkladı.

Polis, koşarak kaçmaya çalışan zanlılardan F.T'nin makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı.

Polis, M.M'nin ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti.

Kaçan 2 kişinin arandığını ve aranan zanlı M.K'nin da tespit edilip tutuklandığını aktardı.

Polis memuru Kasap, olayda kullanılan silahın hala bulunmadığını ifade etti.

Kasap, olay yerinde geniş çaplı soruşturma yapılacağını kaydederek zanlının ilk etapta 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.