Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler...
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!

Polis artık trafikte uyuşturucu testi yapabilecek

“Yol Güvenliği Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında polis, trafikte uyuşturucu testi yapabilecek.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:54
211 Okunma
Polis artık trafikte uyuşturucu testi yapabilecek
banner48

Meclis’te oybirliğiyle kabul edilen “Yol Güvenliği Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımının önlenmesi hedeflenen Yasa kapsamında polis, bir kişiden makul oranda şüphe etmesi halinde uyuşturucu testi için özel bir cihazla tükürük örneği alabilecek.

Teknik teçhizat yoksa, karakol ya da hastaneye götürülecek

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre polis, yanında gerekli teknik teçhizat yoksa ve kişiden makul oranda şüphelenmişse, teknik teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakolunda veya Devlet Hastanesine giderek tükürük örneğini talep edebilecek.

Tükürük örneği vermeyi reddetmek suç

Öte yandan tükürük örneği vermeyi reddeden veya kaçınan bir kişinin suç işlemiş sayılacağı belirtilen bilgilere göre polisin, tükürük örneği vermeyi reddeden veya vermekten herhangi bir şekilde kaçınan bir kişiyi yakalama yetkisi olacak.

Makul sebepler…

Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, “nefes örneği veya biyolojik örnek vermeyi reddetmek için makul sebeplere” de yer verildi. Buna göre “tıbbi nedenlerden dolayı bir kişinin tedavisinden doğrudan sorumlu olan bir Devlet doktorunun imzasıyla onaylanmış tıbbi bir raporda gösterilen bir sebep” makul sebep olarak sayılabilecek.

Cezası ağır

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre bir kişi trafikte uyuşturucu madde etkisi altında araç sürdüğünün tespit edilmesi ve mahkemenin mahkumiyetine karar vermesi halinde, aylık asgari ücretin 5 katı kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına ya da her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ayrıca Mahkeme, uygun gördüğü süre kadar sanığı sürüş ehliyeti bulundurmaktan veya almaktan men edebilecek.

Öte yandan, hakkında böyle bir soruşturma veya kovuşturma başlatılan kişinin sürüş ehliyetine dava neticeleninceye kadar Mahkemece el konulabilecek.

Kaynak: YENİDÜZEN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak!
Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak!
Engin Arkan'ın ölüm nedeni belli oldu
Engin Arkan'ın ölüm nedeni belli oldu
Cezaevinde hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
Cezaevinde hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim