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Polis, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

Polis, Gazimağusa, Girne,  Güzelyut ve İskele bölgelerinde eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

20 Kasım 2022 Pazar 13:31
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Polis, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi



Polis Basın Subaylığı2ndan yapılan açıklamay agöre: 19-20.11.2022 tarihleri, 22:00 - 02:00 saatleri arasında, Gazimağusa, GirneGüzelyut ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

            Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

             Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 938 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 195 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve 2 araç trafikten men edilmiştir.

            Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 42 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

            Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1237 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 9’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan toplam 328 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve 19 araç trafikten men edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
PolisGazimağusaGirneGüzelyutİskele
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