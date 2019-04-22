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Polis Austine Wallie’nin öldürülmesi olayıyla ilgili 12 kişiyi tutukladı

Taşkent Anayolu’nda Cuma sabahı erken saatlerde, yol kenarına atılmış olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 08:34
Polis Austine Wallie’nin öldürülmesi olayıyla ilgili 12 kişiyi tutukladı
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Polis cinayete kurban giden gencin Exxkalliee adıyla bilinen Nijerya uyruklu Austine Wallie olduğunu açıkladı.

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Cinayete ilişkin soruşturmasını çok yönlü olarak sürdüren polis, Gönyeli’de bir adrese baskın düzenledi.

Baskında, cinayetle bağlantısı tespit edilen 9 yabancı uyruklu tutuklanarak sorguya alındı.
Polis ilk sorgunun ardından olayla bağlantılı 3 kişiyi daha tespit ederek tutukladı.
Sorguda zanlılardan birinin cinayetin işlendiği yer ve Austine Wallie’ın cesedinin taşındığı araba konusunda polise bilgi verdiği belirtildi.

Polis, cinayet mahali olduğu düşünülen ev ve cesedin taşındığı arabayı incelemeye aldı.
Tutukluların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. (BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
Austine WallieTutukluHaber
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