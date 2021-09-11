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Polis Basın Subaylığı'ndan Açıklama

Bugün bazı basın yayın organlarında, SMA TİP-1 hastası Asya POLATLI’nın (Asya Bebek) tedavi masraflarının Devlet tarafından karşılanabilmesi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, dün (10.09.2021 tarihinde) Sağlık Bakanlığı önünde toplanan bir grup eylemciye, eylem sırasında cereyan eden olaylar sırasında, polisin orantısız güç kullanarak şiddet uyguladığı yönündeki asılsız haberlerin Polis Teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğu ve abartılarak maksatlıbir şekilde kaleme alındığı görülmektedir.

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:52
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Polis Basın Subaylığı'ndan Açıklama

Olayla ilgili yaşanan gerçekler aşağıya çıkarılmıştır:

ışıklarında toplanarak Sağlık Bakanlığı önüne yaya olarak gelen eylemciler, eylemlerini farklı boyuta taşıyarak Bakanlığa ait araç park yerinin giriş-çıkışını yasal olmayan ve özgürlüğü kısıtlayıcı şekilde kapatmış, iş ve evrak takibi için Bakanlığa gelen vatandaşların hukuksuz şekilde ulaşım hakkını ihlal ederek ve Bakanlığa ait Resmi Hizmet Araçlarının giriş çıkışlarına kasten engel olmuşlardır.

Polisin eylemcilere karşı, sürekli olarak iyi niyet gösterip, eylemlerinin anayasal bir hak olduğunu, ancak eylemlerinin amacından saptırdıklarını, kamu hizmeti almak için Bakanlığa gelen diğer şahısların kişisel haklarına engel olmadan eylemlerine devam etmeleri gerektiği, ayrıca kamu yolunu kapatarak gerek vatandaşın gerekse insan hayatına müdahalede her saniyenin bile önemli olduğu ambulans gibi araçların geçişine engel olarak yaşam hakkına ve başka insanların demokratik ve anayasal haklarına müdahalede bulundukları yönündeki uyarılar eyelemciler tarafıdan suistimal edilmiştir.

Polis, Sağlık Bakanlığına ait park yerinden aracı ile çıkmak isteyen bir vatandaşa engel olmaya çalışan eylemci arasında başlayan tartışmada, müdahalede bulunarak ulaşım özgürlüğünü sağlamaya çalışırken araca yumruk vurmak suretiyle hasara uğratan ve gelişi güzel bağırıp çağırmak suretiyle de uygunsuz tavır ve harekette bulunan bir erkek şahsı tutuklamış ve polis merkezine sevk etmiştir. Söz konusu şahıs, ifadesinin temin edilmesi ve işlemiş olduğu suçlarla kendisine dava tebliğ edilmesinin ardından serbest bırakılmıştır.

Bazı basın organlarında iddia edildiği gibi eylemcinin polis tarafından darp edilerek hastanelik edildiği, karnına tekme atıldığı, bir başkasının yere düşürülmek suretiyle başından yaralandığı yönündeki iddialar asılsızdır. Gerçek değildir.

Bu iki şahıstan biri; park yerinden çıkmak isteyen vatandaşın aracına engel olarak araca yumruk vurup hasara uğratan şahsın yakını olarak, nişanlısının tutuklanması üzerine fenalık geçirmiş, diğeri ise polisin başka bir şahsı gösteri ve yürüyüş hakkının dışında davranış göstermekten tutuklamak üzere makul güç kullandığı sırada, topluluk arasında dengesini kaybetmiş ve yere düşmüştür.

İddia edildiği gibi söz konusu iki vatandaşımıza yönelik polisin herhangi bir müdahalesi olmadığı gibi, polis tarafından darp edilerek yerlerde sürüklendiği haberi de gerçeği yansıtmamaktadır.

Aksine, olay yerine gelmesi sağlanan ambulans ile bu şahıslar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilmişlerdir. Yaşanan olaylar, bazı basın yayın organları ve provakatörler tarafından maksatlı olarak başka boyutlara taşınarak amacından saptırıldığı aşikardır.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından kendilerine görüşme zemini yaratılıp randevu verilmesine rağmen taşkınlıklarına devam eden eylemciler, ellerinde bulunan pankartları Sağlık Bakanlığı önündeki anayol içerisine bırakmak suretiyle de kamu yolunun kasıtlı olarak araç trafiğine kapatarak ulaşım özgürlüğünü engellemişlerdir.

Polis Teşkilatı, anayasa ve diğer yasalardan almış olduğu yetkiler çerçevesinde halkın huzur ve güvenliğinin temini için insan haklarına saygılı şekilde görevlerini yerine getirmektedir.

Hak arayışları için anayasal haklar çerçevesinde gerçekleştiren eylemlerde göstericileri, amaçlarından sapmadan ve diğer vatandaşlarımızın kişisel hak ve özgürlük alanları ihlal edilmeksizin, kişileri mağdur etmeden gerçekleştirmeye ve sağduyulu davranmaya davet ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
SMA Tip1 Hastası AsyaAsya POLATLIAsya Bebek
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