Polis bir hafta sonra tutukladı

Polis, Cumhuriyet Meclisi ve Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tam bir hafta sonra tutuklama yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden istediği raporu eksik bulduğunu ve gereğinin yapılması için Polis Genel Müdürü’nü uyardığını açıkladığı dün, polis harekete geçerek, Cumhuriyet Meclisi damına çıkan, Afrika Gazetesi’ni taşlayan camlarını kıran tabelasını indiren, Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerine hakaretlerde bulunan 5 kişiyi tutukladı.
Dün akşamüzeri tespit edilerek tutuklanan 53 yaşındaki Ak Hataylılar Dernek Başkanı Mehmet İpek, 40 yaşında Ümit Taş, 46 yaşındaki Ahmet Türkmen, 22 yaşındaki Abdülhadi Doğan ve 35 yaşındaki Bayram Ak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.
Bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor
“Ayaklanma”, “Kanunsuz topluluk”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan 5 kişinin bugün tutukluluk veya teminat Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.
Burasının dağbaşı olmadığını anladık. öyle zannediyorduk. Çok şükür adalet tecelli etti. MUTLUYUZ.
Şimdi size saldırı emirini veren Erdoğan gelsin ve sizi kurtarsın.
Sayın Cumhurbaşkanım Akıncı, bir kez daha gönlümde taht kurdun.
Hukuk devletinde hiç bir parti lideri halka gazeteye saldırı emri vermez. Hiçbir gelişmiş insan da böyle bir emri uygulamaz. Faşist ve yobazlar hariç. İşte bunun için laiklik şart. Umarım faşizme karşı da Birleşmiş Milletler bir yol bulabilsin ve faşizmi de suç statüsüne koyabilsi!
Görelim bakalım dağ başımı değil mi diye sizin gibi rum sürüsüne kalmadı bu ülke TÜRKİYEM .
Burası Türkiye değil. Bazı kesimlerin bunu idrak etmesi gerekiyor. Kıbrıs'ın yaşam koşullarına, kültürüne ayak uyduramayan kendi memleketine geri döner ve istediği yaşam şeklini orada rahatça sürdürür.
Aynen kardeş görelim kimin işgalci olduğunu hak demek ha kıbrıs halkı şaşırmış olmalı yazık valla
Polisin şimdi yaptığı tamam. Öncekileri yanlış.