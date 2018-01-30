Polis bir hafta sonra tutukladı

Polis, Cumhuriyet Meclisi ve Afrika Gazetesi önünde 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tam bir hafta sonra tutuklama yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden istediği raporu eksik bulduğunu ve gereğinin yapılması için Polis Genel Müdürü’nü uyardığını açıkladığı dün, polis harekete geçerek, Cumhuriyet Meclisi damına çıkan, Afrika Gazetesi’ni taşlayan camlarını kıran tabelasını indiren, Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerine hakaretlerde bulunan 5 kişiyi tutukladı.

Dün akşamüzeri tespit edilerek tutuklanan 53 yaşındaki Ak Hataylılar Dernek Başkanı Mehmet İpek, 40 yaşında Ümit Taş, 46 yaşındaki Ahmet Türkmen, 22 yaşındaki Abdülhadi Doğan ve 35 yaşındaki Bayram Ak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor

“Ayaklanma”, “Kanunsuz topluluk”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan 5 kişinin bugün tutukluluk veya teminat Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.