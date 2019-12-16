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Polis bir haftada 6 bin 360 araç sürücüsünü kontrol etti

16 Aralık 2019 Pazartesi 22:58
Polis bir haftada 6 bin 360 araç sürücüsünü kontrol etti

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 9-15 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde toplam 6 bin 360 araç sürücüsünü kontrol edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, kontrol edilen araç sürücülerinin 737’si ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; “150’si süratli araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 105’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si alkollü araç kullanmak, 85’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 72’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 25’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 6’sı "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak, veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 189’u diğer trafik suçlarından” rapor edildi.

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