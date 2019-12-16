Polis, bir haftada 737 araç sürücüsü hakkında ileri işlem başlattı

Bir haftada 6360 araç sürücüsünü kontrol eden polis, 737’si ile ilgili ileri işlem başlattı.

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre;

09 – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6360 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 737’si ile ilgili ileri işleme gidilmiştir. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 150’si süratli araç kullanmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 105’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si alkollü araç kullanmak, 85’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 72’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 25’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak, veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 189’u diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

DB/PGM