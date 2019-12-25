Polis bülteni kabarık

Lefkoşa’da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi görmekte olan Azize Sultan Fehim (K-56) dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan otopsi sonucu Fehim’in ölüm sebebinin “gıda aspirasyonuna bağlı gelişen asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

EV AÇMA VE HIRSIZLIK…

Girne bölgesinde bu ay içinde meydana gelen ev açma ve hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen N.D (K-48), S.Y (E-24), O.A (E-30), U.B (E-32) ve Z.Y (E-26) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahısların; 14-22 Aralık tarihleri arasında, Doğanköy’de Mustafa Taşçıoğlu’na ait evden bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyaları, Alsancak’ta Oran Batmaz’a evden 80 Euro nakit para, Anıl Kaya’ya ait evden muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyaları ve Çatalköy’de Şifa Demirdağ’a ait evden kol saati ve muhtelif ziynet eşyaları çaldıkları tespit edildi.

HIRSIZLIK

Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli alışveriş merkezine dün müşteri olarak giden S.F.K.S (K-22) ve A.S.M.M (K-21), 784 bin 50 TL değerinde muhtelif giysi ve mutfak malzemelerini sırt çantalarına koyup ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldıkları tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan Ortaköy’de faaliyet gösteren Malin isimli markete dün müşteri olarak giden T.C.K, (E-22) marketten aldığı iki şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

Ercan Hava Limanı’nda geçen Pazartesi günü Bekir Aktaş’a ait sırt çantası ve içerisinde bulunan nüfus cüzdanı, 2 adet Iphone 7 plus marka cep telefonu kulaklığı, 2 adet şarjer ve kabloları, 50 TL madeni para ve bir şişe parfümün çalınması olayı ile ilgili olarak aranmakta olan A.G (E-32), Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı.

AKIM HIRSIZLIĞI

Çukurova’da H.S (E-45); evinde dün yapılan kontrolde, ilgili kurum tarafından elektriği kesik olmasına rağmen 2.455,92 TL tutarında kaçak elektrik kullanmak suretiyle akım hırsızlığı yaptığı tespit edilerek tutuklandı.

YANGIN

Gazimağusa'da, Kaliland bölgesinde, Steffy Longla'nın kalmakta olduğu dairede, yatak üzerinde bulunan elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu dün çıkan yangın neticesinde, bahse konu yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.