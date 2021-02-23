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Polis cezayı kesti

23 Şubat 2021 Salı 21:57
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Polis cezayı kesti

Lefkoşa Surlariçi’nde bugün polisin yaptığı denetimlerde bir iş yeri ile 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, pandemi önlemleri çerçevesinde kapalı olması gereken bir iş yerinin yasal emre uyulmayarak açıldığını ve faaliyette olduğunu saptayan polis ekipleri bu iş yerinin işletmecisi hakkında yasal işlem başlattı.

Bu arada bu iş yeri önünde toplu olarak oturan 7 genç hakkında sosyal mesafeyi korumadıkları; aynı gençlerden maske takmayan 4’üne ayrıca maske takmamaktan ötürü yasal işlem yapıldı.

Son Güncelleme: 23.02.2021 23:06
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