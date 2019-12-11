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Polis: Çocuğun şikayeti geri çekmesi için baskı yapılıyor

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:03
Polis: Çocuğun şikayeti geri çekmesi için baskı yapılıyor

Lapta’da 16 yaşından kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Abdulkadir Boydaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 2019 yılı Kasım ayı içerisinde iki kez farklı tarihlerde baldınızın 15 yaşındaki kızının bacak ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini söyledi. Şikayetin 7 Aralık tarihinde yapıldığını, kız çocuğunun sosyal hizmetleri görevlisi eşliğinde ifadesinin alındığını, zanlının da  tutuklandığını kaydeden polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.Polis, bu süre içerisinde kız çocuğunun şikayetini geri çekmesi için ailesi tarafından karakola getirildiğini ancak sosyal hizmet görevlisi ile görüştürülmesinden sonra kız çocuğunun görevliye şikayetini geri çekmesi için ailesinin baskı yaptığını söylediğini aktardı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Tosun, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise kız çocuğunun şikayetini geri çekmek istediğini ancak polisin baskısı sonucu çekmediğini iddia etti.

Bunun üzerine kız çocuğu ile görüşen sosyal hizmet görevlisi Sinem Köroğlu, kız çocuğu ile iki gün önce dairede önceki gün de polis merkezinde görüştüğünü, kızda korku ve endişe olduğunu, üzerine aile büyüklerinin baskısı bulunduğunu söyledi. Çocuğun ergen psikiyatrisi ile görüşmesi gerektiğini de kaydeden Köroğlu,  kızın anne babasına da sülalenin büyükleri tarafından baskı uygulandığını söyledi. 

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının sabıkasız ve ülkede yerleşik bir kişi olduğunu ancak hakkındaki iddiaların çok ciddi ve ağır ceza kapsamına girdiğini ifade etti. Dündar, çocuk ile zanlının akraba olduğunu, uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dündar, çocuğun üzerinde baskı oluşturmaması için zanlının tutuklu muhafazasına karar verdi. Dündar, zanlıyı 2 ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderdi. Yargıç Dündar, kız çocuğuna şikayetini geri çekmesini istediği belirtilen aile ferdleri ile ilgili de soruşturma emri verdi. Dündar, son olarak çocuğun aile ile kalıp kalmayacağına dair araştırma yapılacak raporun mahkemeye sunulmasına direktif verdi.

 

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