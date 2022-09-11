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Polis denetiminde aracında bıçak çıktı

11 Eylül 2022 Pazar 14:25
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Polis denetiminde aracında bıçak çıktı


(Kamalı Haber) - Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda yapılan kontrolde tasarrufunda bıçak bulunan zanlı Junius MULBAH tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Hasan Sönmez, gerçekleştirilen kontrolde 1a anayolu üzerinde zanlı Junius MULBAH JR'ın 11 Eylül 2022 tarihinde, saat 01.15 raddelerinde tespit edildiğini belirterek, zanlının kullanımında bulunan JP 297 plakalı salon araçta yapılan aramada ağız uzunluğu 11 cm, toplam uzunluğu ise 24 cm olan sivri uçlu bıçağın bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Zanlının muhaceret kaydıyla ilgili yapılan araştırmada 30 Eylül 2021'den bu yana toplamda 346 gün ikamet izinsiz ikamet ettiğinin anlaşıldığını vurgulayan Sönmez, soruşturmanın yeni başladığını söyledi. Sönmez, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, istenilen tutukluluk emrini verdi.

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