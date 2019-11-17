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Polis denetimlerinde 2 tutuklu, 4 araç trafikten men edildi!

Bölgelerde trafik denetimi yapıldı

17 Kasım 2019 Pazar 11:57
Polis denetimlerinde 2 tutuklu, 4 araç trafikten men edildi!

Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmış olup, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi ise tutuklandı.  Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 650 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 163 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren Bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 535 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, Long Beach, İskele, Boğaz, Bafra Oteller Bölgesi, Sınırüstü, Boğaziçi bölgelerinde kontroller gerçekleştirildi. Yapıla denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.  Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 144 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 29 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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Son Güncelleme: 17.11.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
MenAraç4Tutuklu2DenetimPolis
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