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Polis ekipleri sıkı denetimde!

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi!

07 Aralık 2022 Çarşamba 14:41
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Polis ekipleri sıkı denetimde!



Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

06-07.12.2022 tarihleri, 20:00-00:01 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 450 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 151 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, 7 adet araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 385 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 76 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAİskelePolisAsayişTrafik Denetim
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