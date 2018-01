Polis emeklileri: "Polis teşkilatı daha ciddi önlem almalı"

Emekli Polisler Derneği (EPD) Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, halka sağduyu çağrısı yaparken, yeni seçilen milletvekillerinin bir an önce hükümet oluşturarak kronikleşen sorunlara sağlıklı çözümler üretecek yasaları hayata geçirmelerini istedi.



Yazılı açıklamasında, Afrika Gazetesi’nin yayınları ile Milletvekili Doğuş Derya’nın söylemlerinin sadece provokatörler ve dış güçleri sevindiren ortam yarattığına dikkat çeken Çırakoğlu, Emekli Polisler Derneği olarak bunları tasvip etmediklerini belirtti.



Çırakoğlu, Meclis önündeki olaylar, Cumhurbaşkanı’na yapılan haksız hakaretler ve yemin törenindeki söz ve davranışların bir hukuk devleti olan KKTC halkına yakışmadığı gibi, ilerisi için de endişe verdiğini kaydetti.



“HÜKÜMET OLUŞTURULMALI, ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ”



Bir an önce hükümet oluşturularak yasaların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, yıllardır bekleyen sorunlara sağlıklı çözümler üretilmesi gerektiğini belirten Çırakoğlu, şöyle devam etti:



“Meclis iç tüzüğünden Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na, Kamu Reformu’ndan Gösteri ve Yürüyüşler Yasası’na, güvenlikten trafiğe, uyuşturucu ile mücadeleden sağlığa, eğitime kadar ve sair tüm yasaların bir an önce geçirilmesi veya düzenlenmesini beklenmektedir.



Kim hangi görev ve sıfatta olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, askerimize, polisimize ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleri saptırarak bir söz söylemeden önce bir kez daha düşünmelidir.”



Çırakoğlu, bundan böyle yapılacak herhangi bir eylemde Polis teşkilatının daha ciddi ve zafiyet göstermeyecek bir şekilde önlem alması, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri veya çalışanları ile küçük yaştaki çocukların eylemlerde kesinlikle kullanılmaması gerektiğini de ekledi.