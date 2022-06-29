Polis etkinlikleri iptal edildi!

Polis Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Eybil EFENDİ’yi, yakalanmış olduğu amansız hastalıktan dolayı bugün (29.06.2022 tarihinde) kaybettik.

Merhum Genel Müdür Yardımcımız Eybil EFENDİ için, yarın (30.06.2022 tarihinde) saat 11:30’da, Polis Genel Müdürlüğünde tören düzenlenecektir.

Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından, Minareliköy Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip, naaşı Minareliköy Kabristanlığına defnedilecektir.

Polis Örgütünün Kuruluşunun 58’nci Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri Kapsamında planlanan;

1- 29.06.2022 tarihindeki (bugün) Polis Korteji,

2- 30.06.2022 tarihinde PGM Bahçesindeki Resepsiyon ve

3- 03.07.2022 tarihindeki Polis Halk Koşusu iptal edilmiştir.