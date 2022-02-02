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Polis Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı

Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy Üstgeçidi arası kalan kısmı trafik ve çalışma emniyeti açısından ulaşıma kapatılacaktır

02 Şubat 2022 Çarşamba 19:08
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Polis Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı
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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Gönyeli ve Alayköy Bölgelerinin artan enerji talebinin karşılanabilmesi amacı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından orta gerilim enerji nakil hattı tesis edilmesi projesi kapsamında; 3-4-5 Şubat 2022 tarihlerinde, 09:00 - 16:00 saatleri arasında Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy Üstgeçidi arası kalan kısmı trafik ve çalışma emniyeti açısından ulaşıma kapatılacaktır.

Çalışmalar süresinde, Güzelyurt’tan gelip Lefkoşa yönüne gidecek araçlar için ulaşım, Yılmazköy birinci kavşağından itibaren eski yol güzergahından sağlancaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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