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Polis Genel Müdürlüğü suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ettiğini vurguladı

Polis Genel Müdürlüğü, Polis Teşkilatı tarafından son 2 aylık süreçte vuku bulan bin 116 olayın aydınlatıldığını duyurdu.

22 Mart 2021 Pazartesi 18:48
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Polis Genel Müdürlüğü suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ettiğini vurguladı

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 katillik, 3 soygun, 7 ev/bina açma, 49 hırsızlık, 339 cürüm ve 716 kabahat olmak üzere toplam 1116 olay Polis Teşkilatı tarafından aydınlatıldı ve failleri adalete teslim edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, “Halkın huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin tüm unsurları ile 7/24 görev yapan Polis Teşkilatının kurumlar arası işbirliği ve halkın desteği ile yasalara uymayarak halkın huzurunu bozan kötü niyetli suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya” devam ettiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 22.03.2021 20:23
Anahtar Kelimeler:
Polis Genel Müdürlüğü
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