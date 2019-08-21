Polis Genel Müdürlüğü’nde işbirliği anlaşması imzalandı

Polis basın bülteninde yer alan habere göre bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına PGM Süleyman Manavoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi adına ise Üniversite Rektörü Prof Dr. Abdullah Öztoprak imza koydu.

Protokolün imzalanmasında, Uluslararası Final Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Simge Özkan ile PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Mustafa Ceylanlı hazır bulundu.

Bu protokolle Uluslararası Final Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ve çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklardır.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman Manavoğlu; Uluslararası Final Üniversitesi yöneticilerine eğitim konusunda sağlamış oldukları imkânlardan dolayı teşekkür ederek üniversite ile karşılıklı eğitim konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti ve protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu. Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abdullah Öztoprak ise Devletin en güvenilir kurumlarından birisi olan polis teşkilatı ile işbirliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Prof Dr. Öztoprak, üniversite olarak kaliteye önem verdiklerini, Polis Örgütü mensupları ve çocuklarının üniversitelerinde eğitim görmesinin kendileri için onur kaynağı olduğuna değindi.

Öztoprak ayrıca, Polis Teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ve bu işbirliğinin uzun süreli olması temennisinde bulundu.

DB/PGM