Polis Genel Müdürlüğü’nden Ciklos yolunda ölenlerle ilgili açıklama

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“Bugün, bazı basın yayın organlarında 05 Aralık 2018 tarihinde, Ciklos Mevkiinde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren dört gencimiz ile ilgili polis raporunun geciktirildiği ve Cumhuriyet Meclisinde oluşturulan komiteye sunulmadığı yönünde haberler bulunmaktadır.

Konu ile ilgili gelişmeler aşağıdaki gibidir:

Olayın meydana gelmesinin akabinde polis tarafından Adli Ölüm Soruşturması başlatılmıştır. Başbakanlığın olayla ilgili bilgi istemesi üzerine, 11 Aralık 2018 tarihinde hazırlanan ön rapor Başbakanlığın bilgisine yazılı olarak sunulmuştur.

Meydana gelen olayla ilgili olarak, KKTC Cumhuriyet Meclisinde oluşturulan komite başkan vekili Sayın Hamza Ersan SANER imzasıyla 8 Ocak 2019 tarihinde, Polis Genel Müdürlüğünün komite toplantısına çağrılacağı cihetle, konu ile ilgili polis tarafından hazırlanan veya polise ulaşan herhangi bir rapor, bilgi notu veya belge varsa en geç 11 Ocak 2019 tarihine kadar komiteye iletilmesini, yoksa bahse konu hakkında hazırlık yapılması suretiyle komiteyi bilgilendirmek üzere Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri davet edilmiştir.

2019 yılı Şubat ayı içerisinde, olayla ilgili konuya vakıf olan Girne Polis Müdürü, Adli Polis Müdürü ve İtfaiye Müdürü komite toplantısına katılarak komiteyi bilgilendirmişler ve komite üyelerinin sorularını cevaplamışlardır.

Konu ile ilgili olarak hazırlanan soruşturma dosyası tamamlanarak 30 Nisan 2019 tarihinde Başsavcılığın görüşüne sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

(BRT/PGM)