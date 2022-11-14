Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı atandı...

İskele Polis Müdürü olarak görev yapan Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı olarak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

"51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69'uncu Maddesi ve 31/2022 sayılı Geçici 1'inci Maddesi kapsamında, İskele Polis Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü (3'üncü Derece) Kasım Kuni'nin ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir."